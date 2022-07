Après avoir perdu connaissance sur scène mardi dernier, Carlos Santana a décidé de se reposer. Il a ainsi annulé les six prochaines dates de sa tournée Miraculous Supernatural 2022, qu’il effectue en compagnie de Earth, Wind & Fire. Son manager, Michael Vrionis, a en effet révélé que le guitariste faisait une pause pour se remettre pleinement.

« Carlos va bien et a hâte de revenir bientôt sur scène. Il a juste besoin de repos. Santana regrette profondément ces reports de ses prestations à venir, mais sa santé est notre préoccupation numéro un. Il a hâte de revoir tous ses fans très bientôt », a-t-il révélé dans un communiqué transmis à Variety.

Déshydratation

Les concerts à venir, dans l’Indiana, l’Ohio, le Wisconsin, l’Arkansas et le Texas ont ainsi été décalés. La tournée reprendra à partir du 23 juillet prochain.

La semaine dernière, le guitariste de légende avait confié que son évanouissement était dû à la chaleur, et à la déshydratation. « A tous, merci pour vos précieuses prières. Cindy et moi allons bien, on se la coule douce. J’ai oublié de manger et de boire de l’eau, alors j’ai été déshydraté et je me suis évanoui. Bénédictions et miracles à vous tous », avait-il expliqué sur Facebook.