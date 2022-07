Le spectacle doit continuer, chantait Freddie Mercury. Visiblement, Liam Gallagher n’entend pas suivre cette doctrine. Vendredi en fin de soirée, l’ex chanteur du groupe Oasis a commencé son concert dans le cadre du festival Beauregard et, après une trentaine de minutes, a quitté brusquement la scène, visiblement irrité, sous les huées du public.

Les organisateurs du festival ont décliné toute responsabilité. « Depuis mercredi, John [le surnom du festival] et ses équipes mettent tout en œuvre pour accueillir au mieux festivaliers, partenaires, équipes et bien sûr, artistes. Nous tenons à préciser que Liam Gallagher a écourté son concert pour des raisons totalement indépendantes du festival », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué transmis à l’AFP. « Nous sommes désolés de cette situation, mais le professionnalisme de nos équipes ne peut être remis en cause », ajoutent-ils.

Liam Gallagher quitte la scène de Beauregard après avoir chanté 6 chansons et insulté la régie.@liamgallagher @FestBeauregard pic.twitter.com/qVTx1CF3zO — Caen (@caencity_) July 9, 2022

Vianney prend la défense du festival

Ninho et Vianney avaient joué sur la même scène avant l’arrivée de Liam Gallagher, « icône pop » qui devait « présenter son 3e album solo C’mon You Know », selon le site Internet du festival. Dans un tweet publié ce samedi, l’interprète de Pas là a d’ailleurs indiqué : « Les équipes de Beauregard étaient au top. Bénévoles adorables, public de folie. »

Organisé sur la commune d’Hérouville-Saint-Clair (Calvados), le festival Beauregard, qui a été créé en 2009, dure jusqu’à dimanche. Et on espère que tous les artistes encore à l’affiche ne décideront pas de suivre les pas de Liam Gallagher.