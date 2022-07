4 juillet 2022

Khloe Kardashian a fêté ses 38 ans

Khloe Kardashian a célébré ses trente-huit printemps, avec pour thématique le rose, comme on peut le voir sur les photos publiées par la star sur Instagram : vêtue d’une mini-robe de vinyle rose, l’une de ses filles vêtue elle aussi d’une robe rose, les deux posent sur fond de ballons… roses.

« Merci à tous pour cet amour d’anniversaire. J’ai été submergée d’amour et de bénédictions, et je suis si reconnaissante. On a dû prendre environ 400 photos pour en avoir quelques unes avec les filles. Ce sont les meilleures que j’ai », a-t-elle posté en légende.

Brian Austin Green est papa

Amir aussi

Carnet rose pour Amir ! Le chanteur a annoncé la naissance de son deuxième enfant, un garçon, sur Twitter et dans sa Story Instagram, postant une photo de la main de son petit dans la sienne.

« Il est né à 13h45, un magnifique petit prince. Maman a été majestueuse de courage. Elle et bébé vont bien, et moi j’ai le cœur qui fond. Merci la vie », a-t-il écrit en légende du cliché.

Amir et sa femme, Lital, avaient annoncé la grossesse le 18 avril dernier, toujours sur Instagram. Il s’agit du deuxième enfant du couple, marié depuis 2014.