« Je suis choqué moi-même de voir mon comportement après avoir lu ton ressenti ». Dans un message publié dimanche, Téo Lavabo a présenté ses excuses à une internaute qui, le jour même, avait partagé une séquence vidéo sur Twitter. Dans cette vidéo, on voit la jeune femme en train de poser pour un selfie aux côtés du chanteur, qui tout d’un coup glisse son doigt dans son décolleté, attrape son bustier et le baisse.

soyez vigilant et fait attention à vous. j’ai voulu prendre une photo avec @TeoLavabo et son comportement envers moi était très bizarre. je n’ai pas su comment réagir mais je pense que la meilleure chose à faire est d’en parler. pic.twitter.com/OdAvOXKJlJ — Lyna (@Lyn4aa) July 3, 2022

« J’ai voulu prendre une photo avec Téo Lavabo et son comportement envers moi était très bizarre, alertait alors la jeune femme en légende de cette vidéo. Je n’ai pas su comment réagir mais je pense que la meilleure chose à faire est d’en parler. » Une publication qui a été retweetée de nombreuses fois, et à laquelle le chanteur a réagi quelques heures plus tard.

« J’ai nui à ta liberté et à ta pudeur »

« Je comprends tout à fait ta réaction et ton malaise légitime », écrit-il en réponse de la publication de la jeune femme. Il explique ensuite poser souvent pour des selfies et en faire « des tonnes pour amuser la galerie », puis précise : « Là pour le coup, j’ai dépassé la limite, c’était irrespectueux, je le vois bien ! ». « Je ne veux pas du tout banaliser ce genre de comportements. Je prône tous les jours la liberté de chacun, mais cette fois-ci j’ai nui à ta liberté et à ta pudeur. Je te présente mes excuses sans m’attendre à ce que tu les acceptes. J’aurais mérité une bonne claque, on va pas se mentir », a estimé Téo Lavabo.