4 juillet 2022

Travis Barker va mieux

Travis Barker était hospitalisé depuis quelques jours, au Cedars-Sinai de Los Angeles, pour une pancréatite. Mais il va désormais mieux et a donné des nouvelles !

« Je suis allé faire une endoscopie, lundi, en me sentant bien. Mais, après le dîner, j’ai développé une douleur atroce et j’ai été hospitalisé depuis. Pendant l’endoscopie, on m’a retiré un très petit polype situé dans une zone très sensible, généralement manipulé par des spécialistes, qui a malheureusement endommagé un tube de drainage pancréatique critique. Cela a entraîné une pancréatite grave, potentiellement mortelle », a-t-il commencé par expliquer dans sa story Instagram, avant de rassurer ses fans.

« Je suis tellement reconnaissant que grâce à un traitement intensif, je vais actuellement beaucoup mieux », a-t-il ajouté.

Lindsay Lohan est mariée

Ilona Smet est maman

Carnet rose pour Ilona Smet ! La fille aînée d’Estelle Lefébure et David Hallyday a annoncé sur Instagram la naissance de son fils. « Le plus beau cadeau de la vie, mon fils, mon amour », a-t-elle posté en légende d’une adorable photo en noir et blanc de la main de son enfant, dans le creux de la sienne.

Une nouvelle bien entendu saluée par les jeunes grands-parents. « La naissance de ce petit ange est la preuve vivante de l’amour », a écrit Estelle Lefébure. De son côté, David Hallyday a choisi une référence à Star Wars. « Bienvenue à ce jeune Jedi dans ce monde de fou !! Il est tombé du bon côté de l’arbre, avec deux beaux et aimants parents comme vous deux !! Je t’aime éternellement », a-t-il écrit.

Il s’agit du premier enfant d’Ilona Smet et de son mari Kamran Ahmed.