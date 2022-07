Un œil indéfectible. Ce vendredi, Adele se produisait devant des milliers de personnes à Londres dans le cadre du festival BST Hyde Park. En plein milieu de son concert, alors qu’elle s’apprêtait à entamer le septième morceau de sa setlist, la chanteuse a demandé à son groupe de cesser de jouer. « Attendez, arrêtez, arrêtez, arrêtez », s’est-elle exclamée après avoir seulement prononcé les quatre premiers mots de son titre Skyfall.

« Est-ce que vous avez besoin de la sécurité là-bas ? », a-t-elle demandé à l’attention d’une dizaine de personnes qui levaient les bras en l’air. « En plein milieu, là, vous voyez où ils font tous des signes de la main ? Vous les voyez ? Vous pouvez y aller ? », a-t-elle poursuivi en s’adressant aux agents. « Ils arrivent, ils arrivent. Que tout le monde dégage le passage, s’il vous plaît », a continué la chanteuse sous les applaudissements du reste de la foule.

Un début de concert tout en émotion

Après s’être assurée que la personne en besoin d’aide avait pu être prise en charge, Adele a tourné les talons pour retourner à sa position initiale. « Ok, recommençons », a-t-elle lancé avant que les notes de la bande originale de James Bond résonnent à nouveau.

Ce concert marquait le retour d’Adele sur scène après la sortie de son quatrième album et l’annulation de sa résidence à Las Vegas. À son arrivée sur scène, la chanteuse n’est d’ailleurs pas parvenue à retenir ses larmes. « Oh, je suis tellement heureuse d’être ici », s’est-elle émue sans même pouvoir terminer la première phrase de son tube Hello.