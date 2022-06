C’est avec émotion que Karine Le Marchand a relayé, sur son compte Instagram, la mort d’un ancien candidat de L'Amour est dans le Pré. L’animatrice, connue pour nouer des liens très forts avec certains participants de l’émission de dating à la campagne, a confirmé la disparition de Jean-Claude Joly, un agriculteur révélé en 2011 dans le programme culte. L’homme s’est suicidé, d’après Le Courrier Cauchois, dans son étable, à La Frénaye, en Normandie.

« Mon Jean-Claude, les mots me manquent, mais pas mes larmes. Merci de m’avoir donné tant de joie et d’affection à chacune de nos retrouvailles. Tu as choisi de dire stop, alors repose en paix. Mes pensées vont vers Maud et votre petite Charlotte », a écrit la présentatrice en légende d’une vidéo dans laquelle on peut voir défiler des photos et images de l’agriculteur, pendant, et après l’émission de M6.

« Paix à son âme »

Jean-Claude Joly avait rencontré, grâce à L’Amour est dans le Pré, sa compagne Maud, avec qui il a eu un enfant en 2014, la petite Charlotte. Devenu une figure marquante du programme, Jean-Claude Joly avait, selon la presse locale, mal vécu l’exposition médiatique à laquelle son couple avait été soumis. En 2016, plusieurs articles avaient relayé un procès pour violences conjugales après une plainte de sa compagne.

« Mon Dieu quel (sic) horreur… mais dans quel triste monde nous vivons.. toutes nos pensées à sa famille », ont posté, en réponse au message de Karine Le Marchand, Mathieu et Alexandre deux candidats de la saison 15 de L’Amour est dans le Pré, eux aussi émus.

Plusieurs autres couples qui se sont rencontrés grâce à l’émission, comme Jérôme et Lucile, ou encore Claire et Sébastien, ont fait part de leur chagrin. Jean-Claude Joly avait 53 ans.