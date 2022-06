24 juin 2022

Taylor Swift a sorti un nouveau single

Taylor Swift n’a pas (encore) de nouvel album, mais ça ne l’empêche pas d’avoir un nouveau single ! La chanteuse a en effet dévoilé un nouveau titre, Carolina, une ballade mélancolique tirée de la BO du film Là où chantent les écrevisses (Where the Crawdads Sing, en VO).

Le morceau est apparemment important pour l’artiste, puisqu’au moment de la révélation de la bande-annonce du long-métrage en mars dernier, elle avait confié sur Instagram avoir dévoré le livre dont le film est une adaptation. Là où chantent les écrevisses, sort le 17 août prochain.

Britney Spears et son mari emménagent dans leur nouvelle maison

Post Malone lance sa gamme de vêtements pour enfants

Post Malone est papa depuis peu et il joint l’utile au rentable : le rappeur a en effet annoncé l’arrivée de sa ligne de vêtements pour enfants ! Sur les réseaux sociaux, l’artiste a lancé les précommandes de sa PostyCo Kids, qu’il a décrite comme étant destinée aux « petites rockstars ».

On y trouve « une gamme de vêtements et d’accessoires, notamment une grenouillère, des t-shirts et des sweats à capuche arborant les graphiques les plus radicaux inspirés de l’art pop de Post Malone, et bien plus encore ». Le tout reste accessible (pour une ligne lancée par une star), puisque les jeunes parents pourront s’en tirer entre 25 et 65 dollars.