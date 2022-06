23 juin 2022

Kendall Jenner et Devin Booker se sont séparés (mais il y a espoir de réconciliation)

C’est fini entre Kendall Jenner et Devin Booker. Pour le moment en tout cas ! La mannequin et le sportif, en couple depuis 2020, auraient décidé de rompre alors que la petite sœur de Kim Kardashian estime qu’ils n’étaient plus vraiment sur la même longueur d’onde.

« Kendall a l’impression qu’ils suivent des chemins différents. Ils ont eu des discussions sur leur avenir mais qu’ils ne sont pas sur la même longueur d’onde », a déclaré une amie de Kendall Jenner à ET Online. Pour autant, tout n’est pas perdu puisque d’après cette même source anonyme, ils restent amoureux et pourraient à tout moment se remettre ensemble. Wait and see ?

Justin Timberlake s’excuse pour sa danse bizarre

Quelle mouche a piqué Justin Timberlake lors du Something in the Water Festival ? Ridiculisé sur les réseaux sociaux après avoir tenté (et échoué) à retranscrire la danse iconique de Washington DC, « Beat Ya Feet », (le clip est ici et montre un JT un peu maladroit), l’artiste s’est senti obligé de présenter ses excuses en vidéo.

« DC, je veux m’excuser auprès de vous pour deux raisons : ça, et ça », a-t-il démarré, en pointant dans la direction de ses pieds.

« J’ai eu une longue discussion avec eux deux, individuellement. Et j’ai dit : "Ne me refaites jamais ça". Peut-être que c’était mon pantalon de daron. J’avais une vraie vibe de daron. Mais je vous promets que je vais me faire pardonner. Je vais me concentrer sur ces deux gars-là et les remettre sur le droit chemin », a-t-il conclu.

Faute avouée à moitié pardonnée ? Ça passe pour cette fois !