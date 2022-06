20 juin 2022

La reine Elizabeth II rend un bel hommage au roi George VI pour la fête des pères

La reine Elizabeth II n’a pas oublié son père en ce jour de Fête des pères. Le service de la communication de sa majesté a choisi de publier sur le compte Instagram Theroyalfamily une photo aux tons sépia où la reine, alors tout simplement princesse, se trouve avec son père, le roi Georges VI. Le cliché date du printemps ou de l’été 1946. Elizabeth a alors 20 ans et sourit largement à son père, qui lui sourit aussi. La photo est prise à l’extérieur, au milieu d’un parterre de fleurs, et l’on sent une belle journée d’après-guerre. La princesse Elizabeth a troqué l’uniforme militaire qu’elle a porté pendant le conflit mondial pour une petite robe à pois et le roi symbolise l’élégance britannique. Père et fille semblent sur la même longueur d’onde.

Si le message souhaite une belle Fête des pères à tous les abonnés du compte royal, ce petit signe teinté de nostalgie, à l’orée de la vie de la reine, rappelle que la continuité de la Couronne britannique est un fait établi... et souriant.

Jennifer Lopez rend hommage à Ben Affleck pour la fête des pères

Jennifer Lopez n’a pas fait les choses à moitié en décidant de célébrer sur son compte Instagram l’homme de sa vie, Ben Affleck. « Bonne fête des pères au papa le plus attentionné, aimant, affectueux, constant et désintéressé qui soit. #HappyFathersDay mon amour. Pour mon article complet sur la fête des pères, rendez-vous sur OnTheJLo.com. »

Photos, vidéos tournées sur le vif de câlins passionnés, de moments tendres, ou simplement du quotidien du couple de fiancés : les deux, surnommés Bennifer dans les années 2000, s’aiment. Et sont parents... mais séparément. Ben Affleck est le papa de trois enfants qu’il a eus avec Jennifer Garner, et Jennifer Lopez a des jumeaux. Le commentaire de la vidéo enregistré par J.Lo insiste sur le fait que « rien n’est plus important pour elle que de construire une famille », avec quelqu’un qu’elle « aime profondément » et pour qui compte aussi très fort la famille. « Comme vous pouvez le voir, je suis terriblement chanceuse », lance-t-elle à la fin de son message.