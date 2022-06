20 juin 2022

Kim Kardashian rend hommage à Kanye West pour la Fête des pères

Kim Kardashian a mis ses problèmes familiaux de côté pour la Fête des pères. Quand il s’agit des enfants, elle sait se souvenir des bons moments en famille et elle a donc mis en avant les qualités paternelles de son ex, père de North, Psalm, Saint et Chicago, Kanye West.

« Merci d’être le meilleur père de nos bébés et de les aimer comme tu le fais. Bonne fête des pères Ye », a-t-elle écrit en légende de deux photos publiées en Story Instagram. Sur l’une, le rappeur pose avec tous les enfants, accroupi pour soutenir le petit Psalm, encore bien chancelant sur ses jambes de bambin. Le second cliché montre un Kanye West chahutant avec les trois aînés, au milieu d’éclats de rire.

Charlie Sheen a changé d’avis et accepté que sa fille de 18 ans, Sami, ouvre un compte sur le réseau social OnlyFans. L’acteur avait d’abord mal pris la décision de la jeune femme de s’afficher sur le réseau réputé pour ses contenus coquins payant, et s’en était pris à son ex-femme, Denise Richards. Et c’est visiblement la mère de l’adolescente qui a adouci le père.

Charlie Sheen a déclaré à E! News que Denise Richards « a éclairé une variété de points pertinents, que, dans ma hâte, j’avais négligés et rejetés ». « Maintenant plus que jamais, il est essentiel que Sami puisse s’appuyer sur des parents qui la soutiennent ensemble, alors qu’elle se lance dans cette nouvelle aventure. A partir de maintenant, elle aura pleinement ce soutien », a-t-il ajouté.