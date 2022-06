Pour célébrer ses 70 ans de règne, la reine Elisabeth II pouvait compter sur ses arrière-petits-enfants pour faire le show. Alors que le petit Louis fait le bonheur des internautes avec ses grimaces lors de plusieurs cérémonies, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor a fêté son premier anniversaire le samedi 4 juin.

Pour l’occasion, ses parents, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont dévoilé deux photos de leur fille cadette prise durant ce goûter d’anniversaire, organisée en toute intimité avec quelques-uns de leurs proches, à Frogmore Cottage, où le couple vivait avant de quitter le Royaume-Uni pour s’installer en Californie. Le premier cliché a été publié par Misan Harriman, ami de la famille et photographe, qui avait également officié comme photographe à leur mariage.

On y voit Lilibet, souriante, coiffée d’un serre-tête et vêtue d’une robe bleue, assise dans l’herbe. La petite fille est aussi rousse que son père. « Ce fut un tel privilège de célébrer le premier anniversaire de Lilibet avec ma famille et la sienne. De la joie et de la peinture partout sur les visages », a commenté Misan Harriman.

Un élan de générosité

Sur le second cliché publié, en noir et blanc, on y voit la petite sœur d’Archie dans les bras de la duchesse de Sussex aux côtés de l’épouse de Misan Harriman et deux autres fillettes.

Selon les médias britanniques, les invités ont dégusté durant l’événement une pâtisserie signée Claire Ptak, qui avait réalisé gâteau de mariage des Sussex. Le couple Sussex a été « incroyablement touché par les innombrables messages d’anniversaire à l’intention de leur fille », selon leur porte-parole, a rapporté le journaliste Omid Scobie. Les parents de Lilibet ont également été « stupéfaits » d’apprendre que l’association World Central Kitchen – une organisation distribuant des repas aux personnes fragilisées par des crises humanitaires et climatiques – avait reçu plus de 100.000 dollars (93.000 euros) de dons en l’honneur de leur petite fille.

Contrairement à son frère, Lilibet est née à Santa Barbara, en Californie. Elle a été prénommée en hommage à la reine Elisabeth II, et porte en deuxième prénom celui de la mère du prince Harry, Diana, décédée en 1997. L’arrière-petite-fille d’Elisabeth II, qui figure en huitième position dans l’ordre de succession au trône britannique, a rencontré ce week-end pour la première fois son aïeule.