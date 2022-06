3 juin 2022

La nouvelle série avec Oscar Isaac, Moon Knight , se finit sur un carton d'audience

Le succès des séries Marvel sur Disney+ ne se dément pas. Et les chiffres publiés par Hollywood Reporter en témoignent. Ainsi Moon Knight, la mini-série de six épisodes créée par Jeremy Slater dans laquelle joue Oscar Isaac a été très suivie. Non seulement la série a enregistré d’excellents chiffres de temps d'écoute la semaine de son final (Moon Knight a totalisé 715 millions de minutes d'écoute entre le 2 et le 8 mai, selon les classements de Nielsen pour la semaine), mais cette semaine a été encore plus brillante que la précédente (681 millions de minutes).

Depuis son lancement le 30 mars, la série a progressé pendant quatre des cinq semaines, et n’a accusé qu’une faible baisse (638 millions de minutes à 630 millions) durant la quatrième semaine. La série dans son ensemble a totalisé un peu moins de 3,7 milliards de minutes de visionnage, ce qui la place entre The Falcon and the Winter Soldier (4,15 milliards) et Hawkeye (3,46 milliards) parmi les séries Marvel de Disney+, précise le magazine.

Cette série est particulièrement importante pour le public français car on peut y voir, dans le troisième épisode, la dernière apparition à l’écran de Gaspard Ulliel, qui s’est tué en janvier dernier d’un accident de ski.

Matthew Morrison conteste formellement que le texto qu’il a envoyé à une danseuse de So You Think You Can Dance soit « inapproprié ». L’ancien acteur de Glee a donc pris la décision de laisser ses fans juger par eux-mêmes, rapporte Page Six.

Dans un « souci de transparence », il a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle il lit à voix haute ce fameux message, « le seul » qu’il ait écrit, précise-t-il. Après avoir souligné qu’il n’avait « rien à cacher » mais que « c'est vraiment malheureux que je doive m'asseoir ici et me défendre, moi et ma famille, contre des déclarations manifestement fausses faites anonymement », il lit un très court texte : « "Hey ! C'est Matthew. Si ça ne te dérange pas, j'adorerais avoir ton numéro et te parler de certaines choses ».

Ces choses étant un « respect mutuel » pour la même chorégraphe. Matthew Morrison aurait, dit-il, voulu aider la personne, restée anonyme, à « obtenir un emploi de chorégraphe dans l’émission ». L'acteur n’a pas montré de capture d’écran de son message mais a en revanche déploré la dictature du « clic » : « C'est dévastateur que nous vivions dans ce monde où les ragots règnent en maître et où la vie des gens est jetée en pâture. » A-t-il beaucoup reçu de « like » pour son moment de vérité ?