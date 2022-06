Apparu en fauteuil roulant, Elton John met les choses au clair sur sa santé

Il tient toujours debout, pour reprendre l’un de ses titres phares. L’an dernier, Elton John avait annoncé avoir fait une mauvaise chute durant l’été, le contraignant à se faire opérer et à reporter une partie des concerts de sa tournée d’adieux. Depuis, ses fans s’inquiètent de l’état de santé du chanteur et n’ont pas été rassurés en découvrant des photos de lui en fauteuil roulant le week-end dernier en Allemagne.

Dans un message publié sur son compte Instagram ce jeudi, l’interprète de Rocket Man a tenu à remercier son public de s’être soucié de sa convalescence après « une histoire idiote sur mon "air fragile" en fauteuil roulant » publiée par des tabloïds. « La vérité, c’est que je suis en excellente santé, que j’adore mes spectacles et que je joue et chante à mon meilleur niveau. Je me donne à 100 % chaque soir et je ne veux jamais décevoir, surtout après que tout le monde a attendu si longtemps pour recommencer à voir des spectacles », a d’abord certifié Elton John.

Une apparition ce samedi pour les 70 ans de règne d’Elisabeth II

Le chanteur anobli par la reine Elisabeth II a ensuite donné les raisons pour lesquelles il avait été contraint d’utiliser un fauteuil roulant. « Après un spectacle vibrant de deux heures et demie, nous sommes arrivés à l’aéroport de Leipzig juste avant le couvre-feu pour découvrir qu’une partie des lieux était fermée. C’était une marche extrêmement longue pour se rendre jusqu’à l’avion, alors mon équipe a gentiment déposé un fauteuil roulant pour que je puisse reposer ma hanche après le spectacle, a indiqué Elton John. C’est tout. »

Voilà des explications qui devraient rassurer une partie du peuple britannique qui attend le chanteur de pied ferme à l’occasion du Platinum Party At The Palace, un concert organisé pour célébrer les 70 ans de règne d’Elisabeth II. Elton John partagera notamment la scène avec Diana Ross, Alicia Keys, Hans Zimmer et Craig David ce samedi.