Buckingham palace, ton univers impitoyable… Divorces, abdications, mariages, en soixante-dix ans de règne la Queen Elisabeth II a été le témoin couronné de nombreuses histoires de famille. Il y a ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont partis et ne reviendront plus et ceux qui reviennent des années plus tard.

Pas facile de suivre la généalogie d’une famille aussi tentaculaire et finalement pas si conventionnelle. 20 Minutes vous a concocté un petit trombinoscope de la famille royale. Alors incollable en Windsor, York ou Mountbatten ? C’est à vous de jouer.