Il voulait au moins triompher devant l’opinion publique. Johnny Depp a également remporté une bataille bien plus difficile devant la justice. Mercredi, un jury de Virginie a estimé qu’Amber Heard avait bien diffamé son ex-mari, en écrivant dans un édito qu’elle était « une figure publique représentant les violences conjugales ». Elle devra lui verser un peu plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Selon la décision du jury, Johnny Depp a, lui aussi, diffamé Amber Heard via une déclaration d’un de ses avocats, et devra lui faire un chèque de deux millions de dollars.

Sara Azari, une avocate de Los Angeles, estime que cette décision pourrait marquer un retour de balancier après le mouvement #MeToo. Déjà, le chanteur Ryan Adams, accusé de harcèlement par une demi-douzaine de femmes, a salué ce verdict. Et Marilyn Manson, accusé de viol et de violences par son ex-compagne Evan Rachel Wood, avait attaqué en diffamation en mars dernier. Et d’autres hommes « annulés » pourraient suivre.