Procès Johnny Depp vs Amber Heard EN DIRECT : Amber Heard a diffamé Johnny Depp et doit lui verser 15 millions de dollars...

20h20 : Bonsoir à tous

C'est parti. Après six semaines d'un grand déballage sordide qui a hypnotisé la planète, on va être fixé sur le verdict. On rappelle qu'avec la plainte de Johnny Depp et la contre-plainte d'Amber Heard, il y a 4 scénarios possibles:

- les deux coupables de diffamations

- aucun coupable

- Amber Heard coupable mais pas Johnny Depp

- Johnny Depp coupable mais pas Amber Heard

Et le jury n'est pas obliger d'accorder des dommages et intérêts.