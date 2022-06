1er juin 2022

Les fils de Shakira apprennent la musique mais pour la danse, il faut attendre

Lors d’un entretien avec E! News, Shakira a fait quelques révélations attendrissantes sur ses deux fils, Milan, neuf ans, et Sasha, sept ans. La chanteuse colombienne a ainsi expliqué que ses enfants « s’intéressent à la musique » et qu’« ils jouent un peu de la batterie et des claviers ». Mais elle ne s’est pas prononcée sur leurs aptitudes à la danse !

« Je ne sais pas à quel point ils seront des danseurs. Le plus jeune prétend qu’il est aussi un danseur, mais on verra, on verra. Ils sont encore tout petits », a rappelé la star.

Kate Moss est allée applaudir Johnny Depp à Londres

Billie Eilish et Matthew Tyler Vorce ont rompu

Billie Eilish et Matthew Tyler ont mis fin à leur relation. C’est en tout cas ce que semble confirmer l’acteur qui y a fait allusion sur Instagram lundi dans une Story relayée par Buzzfeed.

« Personne n’a trompé personne. Une relation prend fin. C’est aussi simple que ça. Créer des rumeurs et MENTIR sur Internet est dangereux », a-t-il écrit.

Il met un terme, espère-t-il, à des ragots sur les réseaux sociaux qui l’accusaient d’avoir trompé l’interprète de Bad Guy. Le couple a commencé à se fréquenter en avril 2021. Billie Eilish n’a fait aucun commentaire.