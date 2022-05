30 mai 2022

Snoop Dogg annule ses concerts en dehors des Etats-Unis

Snoop Dogg a fait savoir à ses fans internationaux qu'il était obligé d'annuler toutes ses dates prévues hors des Etats-Unis pour le reste de l'année 2022, à cause de « conflits d'emploi du temps mêlant obligations familiales et projets télévisés ».

Cependant, comme il l'explique dans son communiqué, publié sur Instagram, il a « hâte de trouver une nouvelle date pour ces concerts ».

Les billets achetés seront remboursables.

Cardi B filme un yacht en train de couler

Stéphane Plaza révèle son orientation sexuelle

L'orientation sexuelle de Stéphane Plaza est au cœur de nombreux débats depuis des années, l'agent immobilier le plus célèbre de France ne s'étant jamais épanché sur sa vie sentimentale, ni affiché au bras de quiconque.

Et si cette interrogation et son importance pour certains semblent totalement farfeluee pour lui, Stéphane Plaza a accepté de révéler son orientation sexuelle au Journal du Dimanche.

« Je trouve ça dingue que les gens se posent ce genre de question sur moi. Bon, je le dis pour la première fois : je suis hétérosexuel. Voilà », a-t-il dévoilé.