Slimane se confie sur sa fille dont il est « de plus en plus amoureux »

L’amour se lit clairement sur son visage. Ce samedi, Slimane est interrogé pour la première fois sur sa paternité par Nikos Aliagas dans 50 Minutes Inside sur TF1. Dans un extrait dévoilé par la chaîne en amont de la diffusion, le chanteur confie que ce rôle de père lui a apporté ce qu’il a « cherché toute une vie ».

« Je suis de plus en plus amoureux d’elle, explique-t-il à propos de sa fille Esmeralda. À chaque fois que je change une couche, à chaque fois que je lui donne un biberon, à chaque fois qu’elle me regarde… Et ça ne fait que grandir, ça fait très peur d’ailleurs », sourit-il.

Une chanson dans son prochain album

Dans son entretien face à l’animateur de The Voice, Slimane explique que la paternité lui a fait prendre conscience de nombreuses choses en rapport avec le lien qu’entretiennent ses parents avec lui. « Il y a un truc, d’un seul coup, de respect. Je sais aussi ce que ma mère a fait. Je sais les nuits, les biberons, l’inquiétude, l’amour. J’aimais mes parents et je les respectais mais depuis que je suis devenu papa, j’ai encore plus d’amour et de respect pour eux ». Ce sujet lui a d’ailleurs inspiré une chanson que ses fans découvriront sur son prochain album.

« Je suis de plus en plus amoureux d'elle. » ❤️🍼

Depuis janvier, il est devenu un papa chanteur ! #Slimane, qui vient de dévoiler un nouveau single solo, parle pour la première fois d'Esmeralda, sa fille, sa vie, à @nikosaliagas, samedi à 17h50 sur @tf1. ✨ pic.twitter.com/txqrMx1kbm — 50inside (@50mininside) May 27, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



En janvier dernier, Slimane avait annoncé la naissance de sa fille, née prématurée de deux mois. « Ça fait un mois que je m’inquiète pour elle, qu’elle a du mal à respirer parfois, qu’elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu’elle aille mieux », indiquait-il dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Depuis, il semblerait que tout aille pour le mieux pour le papa chanteur et sa progéniture.