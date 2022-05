26 mai 2022

Kris et Kylie Jenner adorent aller au lavomatic

Kris et Kylie Jenner sont fans des lavomatic ! Comme on a pu le voir lors du dernier épisode de The Kardashians, les deux stars de la téléréalité adorent aller faire laver leur voiture, car cela leur donne l’impression… de vivre une vie normale ! « C’est comme Disneyland », s’exclame Kris Jenner. « Il faut y emmener les enfants ! Ce sont les 12 dollars les mieux dépensés », ajoute-t-elle, tandis que sa fille renchérit : « C’est amusant. C’est comme une attraction pour touristes ». Forcément, ça change des voyages en jet privé…

Snoop Dogg a refusé 2 millions de dollars pour être DJ à une soirée de Michael Jordan

Snoop Dogg s’est vu offrir deux millions de dollars pour faire le DJ à une soirée organisée par la star du basket Michael Jordan. Et il a refusé ! Comme il l’explique à Logan Paul pour son podcast, il pensait en effet que ce n’était pas un cadre idéal pour rencontrer son héros. « L’une des offres les plus folles que j’ai refusées était de 2 millions de dollars pour faire le DJ à un événement de Michael Jordan, et j’ai refusé. Et je n’ai jamais rencontré Michael Jordan, alors que je veux le rencontrer. (…) Je veux le rencontrer en tant que fan, en tant que boss », a-t-il expliqué. Michael Jordan entendra-t-il l’appel du rappeur ? « Ça doit être genre : "Mike, je t’aime depuis la Caroline du Nord, je suis un grand fan, j’aime ce que tu fais, tu es l’un des plus grands à l’avoir jamais fait. Donne-moi quelques secrets sur la façon dont tu as réussi. Est-ce que je peux prendre une photo avec toi ? Tu veux fumer un joint ?" », a-t-il lancé.