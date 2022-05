23 mai 2022

Le prince William sera sur la pièce collector de 5£

Pour célébrer les 40 ans du prince William, ce dernier sera l’effigie d’une pièce de 5£ collector, créée par le dessinateur et graveur Thomas T. Docherty, révèle le Times. On retrouve sur la pièce le portrait du prince, ainsi que son sceau royal, son initiale W, et le nombre 40.

Le côté pile de la pièce représentera l’image de la reine, dessinée par Jody Clark.

Le duc de Cambridge fêtera son quarantième anniversaire le 21 juin prochain et c’est la première fois qu’il a droit à un tel honneur.

Patti Smith a reçu la Légion d’honneur

Tom Cruise affirme ne jamais prendre de vacances

Pour Tom Cruise, les vacances, c’est superflu ! L’acteur a révélé à Bella qu’il n’en prenait jamais, car il « vit un rêve ».

« Pour moi, aujourd’hui est un jour off, car je ne filme pas. Je me repose là, je n’ai pas de jours off. J’ai de la chance, j’ai passé ma vie à tourner et à voyager dans le monde entier, ce que j’ai toujours voulu faire. Donc ce n’est pas du travail. Je vis un rêve », a-t-il expliqué.

Tom Cruise est en pleine promotion de la suite de Top Gun, Top Gun : Maverick, et était récemment au Festival de Cannes, où il a reçu une Palme d’honneur surprise.