23 mai 2022

Pete Davidson fait ses adieux au « SNL » avec une vanne sur Kanye West

Pete Davidson a quitté le Saturday Night Live, mais il ne pouvait pas se produire une dernière fois dans l’émission culte sans évoquer son embrouille avec Kanye West, qui le harcèle depuis qu’il est en couple avec son ex-femme, Kim Kardashian.

Le comédien a entamé son sketch en saluant les « millions de personnes qui ne regardent que pour voir si je parle de Kanye ». Et pour ne rien gâcher, le départ de l’humoriste a été salué par rien de moins qu’Eminem. Le rappeur a fait une apparition surprise pour reprendre avec lui son tube de 1999 Forgot About Dre, rebaptisé pour l’occasion Forgot About Lorne, en référence au producteur de l’émission, Lorne Michaels, qui a donné sa chance à Pete Davidson.

Kourtney Kardashian s’est mariée en Italie avec Travis Barker

Après une union pour le fun à Las Vegas le soir des Grammy Awards, puis un mariage civil en Californie, Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont aussi dit « oui » en Italie !

La star de la téléréalité était vêtue d’une mini-robe en dentelle blanche Dolce & Gabbana dotée d’une impressionnante traîne, faisant une fois de plus confiance à la maison italienne, pour cette fête, située à Portofino ! Le batteur de Blink-182 était quant à lui vêtu d’un costume noir rehaussé d’un nœud papillon, comme on peut le voir sur les nombreuses photos publiées par Kourtney Kardashian sur sa page Instagram.

Le couple s’était fiancé en octobre 2021.