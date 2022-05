18 mai 2022

Hilary Duff pose nue en couverture de « Women’s Health »

Hilary Duff pose dans le plus simple appareil sur la dernière couverture de Women’s Health ! Un cap « effrayant » pour la comédienne et chanteuse, qui a révélé le cliché sur Instagram. Heureusement pour elle, « Women’s Health avait une équipe adorable, entièrement féminine ». Une expérience qui lui a fait se sentir « forte et belle », et lui a permis de rire, en « prenant toutes ces poses sans mes jeans de maman, taille haute ».

Le thème de ce numéro étant « le corps », « redéfinir la force, le pouvoir, la croissance et la présence », Hilary Duff est en plein dedans !

Nathalie Marquay « parle » avec Jean-Pierre Pernaut

Nathalie Marquay a révélé dans Touche Pas à Mon Poste qu’elle continuait à communiquer avec son défunt mari, Jean-Pierre Pernaut. Et à l’en croire, l’ancien présentateur du JT lui répond.

« C’est un truc bête mais je lui parle. Je lui dis que j’espérais être à la hauteur pour les études des enfants, ça coûte cher mais on va s’en sortir. Après, je vais dans la cuisine et j’entends une voix qui me dit “va dans la bibliothèque”. J’y vais, je prends un livre et il y avait 500 euros en liquide dedans. Un truc de dingue », révèle-t-elle, ajoutant une pointe d’œcuménisme à son propos.

« Je dis qu’il n’y a pas de hasard, on se rencontre tous là-haut après, qu’on soit juif, musulman, catholique », poursuit-elle.