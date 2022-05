17 mai 2022

Forest Whitaker profite du beau temps parisien avant d'aller à Cannes

Forest Whitaker sera honoré au Festival de Cannes, où le comédien sera récompensé d'une Palme d'honneur, mais avant la Croisette, il a tout d'abord profité du beau temps parisien, comme on peut le voir sur sa page Instagram.

L'acteur a en effet posté une photo de lui, tout sourire, devant la Tour Eiffel, la semaine dernière. Puis vint le moment de partir pour Cannes, et son tumulte. C'est sans doute pour cela que Forest Whitaker s'est aménagé « un moment tranquille au bord de la mer ».

Si Forest Whitaker est à Cannes, c'est bien entendu pour recevoir sa palme d'honneur, mais aussi pour présenter For the sake of peace, un documentaire sur les efforts de paix au Soudan du Sud.

Sean Penn est officiellement divorcé

Sean Penn et Leila George ont officiellement dissout leur « mariage covid », contracté en 2020, révèle USA Today.

Leila George, de son nom légal Leila D'Onofrio, avait demandé la fin de leur union pour « différends irréconciliables », qui ont mené à « l'irrémédiable fin de leur mariage »

L'acteur avait révélé sur le plateau du Tonight Show qu'ils s'étaient mariés durant le confinement, sur Zoom. Ils s'étaient séparé en septembre.