16 mai 2022

Machine Gun Kelly et Megan Fox attendent peut-être un enfant

Machine Gun Kelly a fait une annonce inattendue lors des Billboard Music Awards hier. Le chanteur a en effet présenté la chanson Twin Flame, qu’il s’apprêtait à interpréter sur scène, comme ayant été écrite pour son « épouse », comme l’a relevé People. L’artiste et Megan Fox se sont fiancés en janvier dernier, mais n’ont jamais annoncé s’être mariés.

L’autre annonce choc a été pendant sa prestation. En plein milieu de la chanson, il a déclaré : « Ceci est pour notre enfant à naître », alors qu’un battement de cœur était joué au même moment.

Le couple n’a pour l’instant fait aucun autre commentaire.

Melania Trump est jalouse de Jill Biden

Melania Trump n’a pas du tout apprécié le nouveau numéro du prestigieux magazine Vogue. Et pour cause : l’édition américaine est consacrée à Jill Biden, l’actuelle First Lady. Un honneur que l’épouse de Donald Trump n’a jamais eu, même lorsqu’elle était à la Maison Blanche et elle n’a pas hésité à le dire haut et fort. Selon l’ancienne Première dame des Etats-Unis, le magazine est « biaisé ». « Ils ont des préférences et des aversions, et c’est tellement évident », a-t-elle commenté dans l’émission FOX & Friends Weekend.

Et d’envoyer une pique à celle qui lui a succédé : « J’ai des choses bien plus importantes à faire – et j’en avais à la Maison Blanche – que d’être en couverture de Vogue. »