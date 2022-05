12 mai 2022

Lorde lance sa station de radio sur Sonos

Lorde a désormais sa propre radio sur le service de streaming Sonos. La chanteuse a en effet annoncé son partenariat avec le site, révélant que les fans pourront ainsi « entrer dans (son) cerveau » en écoutant « SOLARSYSTYM ».

« C’est une collection de formes, liées par la gravité, une poignée de planètes, des dizaines, plus de planètes naines, et d’innombrables petits rochers. Toutes reflètent la lumière d’un soleil. Ce sont les formes qui ont modifié ma trajectoire pour le mieux. Tout, depuis les sons que mes parents sortaient de leur tour de CD super malade jusqu’aux chansons que je chopais sur YouTube quand j’étais une adolescente boutonneuse, en passant par des disques que j’inclus dans leur intégralité parce qu’ils ont changé la forme de ma pensée et de mes sentiments… », a-t-elle expliqué dans un communiqué relayé par le NME.

Parmi les artistes qu’on peut écouter sur SOLARSYSTYM, J Dilla, Cocteau Twins, ou encore Radiohead.

Gros drame quand Kourtney Kardashian a cassé sa bague de fiançailles

Adele et Rich Paul habitent enfin ensemble – et ça se passe bien !

Entre Adele et son compagnon Rich Paul, c’est le bonheur. C’est en tout cas ce qu’il émane des dernières photos postées par la star sur Instagram, où on la voit emménager dans le grand manoir à 58 millions de dollars où ils vont désormais cohabiter.

« Time Flies », écrit-elle en légende de la série de photos, « Le Temps Passe ». Sur les clichés, le couple apparaît très complice, confirmant les propos récents de la chanteuse qui déclarait avoir trouvé le grand amour. « Vous avez trouvé la bonne personne. Profitez-en », peut-on lire sur la dernière photo de la série. Dont acte !