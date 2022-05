« Bonjour à tous, je viens vous donner un peu de mes nouvelles. » Quelques mois après avoir annoncé à ses fans être atteint d'un cancer des poumons, Florent Pagny a tenu à se montrer rassurant dans une vidéo postée sur Instagram mardi. « Je ne vous ai pas imposé une série Netflix sur mon traitement et mon histoire, mais maintenant qu’elle est bientôt derrière moi, puisqu’il ne me reste plus qu’une chimio, je peux vous dire que je vais très bien », dit-il d’un air plutôt enjoué.

« J’ai un peu changé de look, mais c’est le traitement qui veut ça. Je vais m’y faire et ça va passer », ajoute le chanteur, faisant allusion à son crâne nu ainsi que son absence de barbe et de moustaches. Il explique ensuite avec plus de précisions les effets du traitement sur son cancer.

« J’ai été très bien accompagné »

« Le protocole a plutôt bien marché : dès les deux premières chimios, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s’est transformée en une noisette, dit-il, se voulant plutôt confiant pour la suite. J’ai été très bien accompagné médicalement, par ma moitié, mes enfants. »

Florent Pagny remercie ensuite ses nombreux fans et leur grand soutien qui lui a permis de traverser ces épreuves. Pour la suite, le chanteur se dit optimiste, très enthousiaste à l’idée de retourner prochainement sur scène. « Je vais finir les The Voice, je vais finir la chimio et ensuite j’irai me remplumer. Puis si tout se passe bien, on se retrouve l’année prochaine pour terminer ce que j’ai commencé, la "Tournée des 61". »