« C’était l’amour de ma vie mais aussi cette autre chose horrible, qui prenait le contrôle. » Mercredi, Amber Heard a témoigné pour la première fois au procès en diffamation intenté par son ex-mari Johnny Depp. L’actrice, qui sera prochainement à l’affiche d’Aquaman 2, a décrit un homme aveuglé par la jalousie et rendu violent par la drogue et l’alcool, qui l’a, selon elle, giflée et frappée au visage à de multiplies reprises, mais également agressée sexuellement.

« Je peine à trouver les mots pour décrire comme c’est douloureux, horrible pour moi d’être assise ici et de tout revivre », a-t-elle expliqué au début de son témoignage au tribunal de Fairfax, près de Washington. L’actrice, vêtue d’un costume trois pièces sombre sur une chemise bleu rayée de blanc et qui portait un maquillage léger, a ensuite raconté l'« alchimie » de sa rencontre avec un acteur « intimidant » de deux fois son âge en 2009, les goûts littéraires partagés et le début d’une liaison cachée car Johnny Depp était en couple avec l’actrice française Vanessa Paradis à l’époque.

Amber Heard décrit la première fois que Johnny Depp l'a, selon elle, frappée. Il buvait. «Il m'a giflée et j'ai ri car j'ai cru que c'était une blague. Il m'a dit "Tu crois que c'est drôle, bitch?", et il m'a encore giflée» puis une 3e fois "fort" au point de perdre l'équilibre. pic.twitter.com/Ih9rF0N0kN — Philippe Berry (@ptiberry) May 4, 2022

« Il cassait des choses près de moi puis il me frappait »

Les insultes et les crises de jalousie se succèdent, et dès 2012, les disputes violentes sous l’effet des drogues et de l’alcool alternent avec des épisodes de sobriété, selon l’actrice. D’après elle, le premier acte de violence est survenu lors d’une discussion anodine à propos d’un tatouage de l’acteur. « Il m’a giflée, et j’ai ri car j’ai cru que c’était une blague. Il m’a dit ''Tu trouves ça drôle, bitch ?'', et il m’a encore giflée ». A la troisième claque, elle assure avoir perdu l’équilibre. « Il m’attrapait par les cheveux, par le bras, par le visage, il me criait dessus. Il cassait des choses près de moi puis il me frappait. »

« Je savais que c’était un point de non-retour, je ne suis pas conne. Je sais qu’on ne peut pas frapper une femme, un homme… Quiconque. Je savais que je devais le quitter. Ça m’a brisé le coeur », a poursuivi Amber Heard. Mais selon elle, Johnny Depp s’est « mis à pleurer, s’est agenouillé, il m’a pris la main et a dit ''Je ne ferai plus jamais ça. Je suis désolé chérie, j’ai cru que j’avais enfoui le monstre. Je l’ai déjà fait et je réussirai encore'' ».

Plus tard, Johnny Depp s’est encore excusé et lui a promis que cela « n’arriverait plus jamais ». « Alors je suis..», commence Amber Heard « restée dans cette relation ? » termine son avocate. « Oui, j’ai cru qu’il y avait une ligne et qu’il ne la franchirait plus jamais. »

Johnny Depp accusé d’agression sexuelle

L’actrice a également affirmé avoir été agressée sexuellement par son ex-mari sous l’emprise de champignons hallucinogènes, à l’occasion d’un voyage avec des amis dans le désert. Selon son récit, Johnny Depp est devenu jaloux, puis a attrapé le bras d’une femme assise à côté d’Amber Heard, lui disant : « Sais-tu quelle pression est nécessaire pour briser un poignet humain ? » Par la suite, l’acteur cherchait de la cocaïne dans leur camping-car, accusant sa femme de l’avoir cachée.

« C’est alors qu’il a déchiré mes sous-vêtements », témoigne Amber Heard. Johnny Depp, qui avait jusque-là écouté le témoignage derrière ses lunettes de soleil sans manifester d’émotion, hausse les sourcils. Amber Heard continue avec difficulté : « Il a procédé à une cavity search (fouille des cavités corporelles). Il a répété : ''Je vais faire une cavity search''. Il a enfoncé ses doigts en moi et les a tournés. »

Amber Heard décrit la suite où, selon elle, Johnny Depp, après avoir pris des champi, cherchait de la drogue et l'accusait de l'avoir cachée:

«Il a déchiré mes sous-vêtements»

Depp hausse les sourcils

«Il a procédé à une cavity search. Il a enfoncé ses doigts et les a tournés» pic.twitter.com/fjoVaI7CfW — Philippe Berry (@ptiberry) May 4, 2022

Photo d’ecchymose

Après avoir eu la version de Johnny Depp la semaine dernière, le jury a entendu celle d’Amber Heard pendant près de deux heures. Les jurés ont également pu voir une photo envoyée par Amber Heard à sa mère le 23 mars 2013, avec un bleu au bras – une marque, selon elle, causée par Johnny Depp qui l’a « attrapée et maintenu au sol en criant ».

Son témoignage, qui se poursuivra jeudi, était très attendu au 14e jour de ce procès ultra-médiatisé retransmis en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux. Agé de 58 ans, Johnny Depp affirme que son ex-femme a ruiné sa réputation et sa carrière après avoir écrit en décembre 2018 un éditorial dans le Washington Post, dans lequel elle affirmait avoir été victime de violences conjugales en 2016, sans toutefois citer son ancien mari. Il réclame 50 millions de dollars de dommages-intérêts, qui correspondent à son manque à gagner après avoir été écarté des studios à cause de l’éditorial. L’actrice de 36 ans, a contre-attaqué et réclame 100 millions de dollars.

L’acteur, qui a témoigné pendant quatre jours fin avril, nie avoir jamais levé la main sur Amber Heard, assurant que c’était elle qui était violente. Il a admis une consommation importante de drogues et d’alcool qu’il affirmait contrôler la plupart du temps.

Signe de la toxicité de leur mariage, il a notamment expliqué qu’ils avaient, chacun de leur côté, pris l’habitude d’enregistrer leurs altercations, dont de nombreux enregistrements ont été diffusés depuis le début du procès. Dans l’un d’eux, utilisé par les avocats de l’acteur, on entend Amber Heard affirmer que personne ne le croirait s’il disait publiquement qu’il était frappé par sa femme.