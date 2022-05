4 mai 2022

Jennifer Connelly a adoré s’envoler avec Tom Cruise dans « Top Gun : Maverick »

Jennifer Connelly a vécu un moment magique sur le tournage de Top Gun: Maverick, lorsqu’elle s’est envolée avec Tom Cruise. Et d’autant plus que, dans le scénario initial, son personnage ne devait pas monter dans l’un des avions.

« Je ne devais pas voler, car mon personnage n’est pas une aviatrice. Donc je n’avais pas de scène, rien de scripté, dans un avion », explique-t-elle à ET. Seulement, c’était sans compter sur Tom Cruise !

« Il m’a dit "Hey, est-ce que tu es déjà montée dans un P51 ?". Je lui ai dit que non. Et il m’a demandé si j’avais fait des vols acrobatiques. Et j’ai dit "Non, pourquoi ? On va quelque part ?". Il a dit "Ça va être très doux, on va faire quelques acrobaties", et c’est comme ça qu’il m’a dit qu’on allait s’envoler. C’était une expérience magique », ajoute-t-elle, révélant que le comédien est aussi « un pilote formidable ».

Demi Lovato reprend des pronoms féminins

Demi Lovato, qui avait déclaré être non binaire et utilisant le pronom « iel », a ajouté dans sa biographie Instagram le féminin « elle » depuis peu. People a aussi noté que la chanteuse a partagé, en Story, ses nouveaux tatouages : les mots « love » et « fear », soit « amour » et « peur », en dessous de ses clavicules. « Dualité », est légendé le cliché.

Demi Lovato avait révélé être non-binaire en mai 2021.