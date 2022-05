Avant de témoigner à la barre aujourd’hui, Amber Heard a demandé à la justice de classer l’affaire qui l’oppose à son ex-mari, Johnny Depp. L’acteur a porté plainte contre la star d’Aquaman et lui réclame 50 millions de dollars en diffamation pour un article publié dans le Washington Post dans lequel elle se présente comme une survivante de violences conjugales.

La motion a été déposée par Amber Heard à l’issue des auditions des témoins présentés par Johnny Depp, qui a également donné sa version des faits pendant plusieurs jours. Il ne faut cependant pas évaluer la demande de l’actrice comme un signe quelconque. Comme le précise Deadline, il s’agit d’une procédure classique à mi-procès aux Etats-Unis.

Encore deux semaines

Les soutiens de l’acteur voient cependant dans la décision de la juge Penney Azcarate des signes positifs, puisqu’elle a estimé que le plaignant avait apporté suffisamment de preuves au cours des deux dernières semaines pour poursuivre son action.

Elle a ainsi expliqué que « les jurés avaient suffisamment de preuves pour évaluer si les déclarations » d’Amber Heard dans l’article qu’elle a écrit pour le Washington Post en 2018 « étaient au sujet du plaignant, si les déclarations ont été publiées et étaient fausses, et si l’accusée a fait ces déclarations en les sachant fausses », entre autres. Hier, la psychologue judiciaire Dawn Hughes a détaillé à la barre les accusations de violence sexuelle que lui avait rapportées l’actrice au cours de leurs séances, notamment que Johnny Depp l’aurait pénétrée avec une bouteille d’alcool. Elle a estimé qu’Amber Heard souffrait de stress post-traumatique à la suite des violences subies. Cette spécialiste des abus et des situations de violence vient contrebalancer le témoignage du Dr Shannon Curry, présenté par l’accusation la semaine dernière, qui avait déclaré qu’Amber Heard souffrait de troubles de la personnalité et avait feinté ses syndromes de stress post-traumatique en les exagérant. Les avocats de l’acteur doivent encore procéder au contre-interrogatoire du Dr. Dawn Hughes, avant qu’Amber Heard ne prenne la parole sous serment.