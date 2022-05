2 mai 2022

La princesse Charlotte a sept ans

La princesse Charlotte a sept ans et (presque) toutes ses dents ! Pour célébrer le passage à l’âge de raison de la fille du prince William et de Kate Middleton, le compte Instagram officiel du duc et de la duchesse de Cambridge a posté trois adorables photos de la « birthday girl ». La fillette pose tout sourire dans un champ de fleurs, accompagné de leur chien ! Des clichés pris, comme d’habitude, par sa maman.

Joyeux anniversaire princesse !

Charlene de Monaco fait sa première apparition publique

Jamie Dornan fête ses 40 ans

Pour ses 40 ans, Jamie Dornan a opté pour le challenge : le comédien s’est offert une partie de taureau mécanique, habillé, comme il se doit, en cow-boy, tenant au moins huit secondes sur l’animal d’acier, comme on peut le voir sur Instagram !

Et, outre son anniversaire, l’acteur avait sa première nomination aux Golden Globes à fêter, pour sa performance dans Belfast. C’est ce qu’il s’appelle prendre le taureau (mécanique) par les cornes !