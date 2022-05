C’était sa première sortie officielle depuis quinze mois. La princesse Charlène de Monaco est apparue samedi en Principauté, aux côtés du prince Albert II et de leurs enfants, à l’occasion de la course de Formule E et du E-Prix, selon les informations de Nice-Matin. Sa dernière apparition sur le Rocher datait des festivités de la Sainte Dévote, fin janvier 2021.

Un post Instagram rassurant pour Pâques

Depuis son retour d’Afrique du Sud, en novembre 2021, elle n’avait plus fait de sortie publique en raison de problèmes de santé. Elle a été opérée après une grave infection de l’oreille, du nez et de la gorge. Elle a ensuite passé plusieurs mois dans un centre de soins spécialisé en Suisse, et était revenue en mars en Principauté.

Il y a deux semaines, à l’occasion du week-end pascal, la princesse de Monaco a posté sur les réseaux sociaux, une photo avec sa famille avec comme légende « Joyeuses Pâques ». Une façon de rassurer ceux qui s’inquiétaient pour sa santé après ces mois de convalescence.