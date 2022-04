Cela fait dix ans qu’elle a arrêté sa carrière de rappeuse. Une décennie pendant laquelle Diam’s est passée de la lumière à l’ombre. Pourtant, le mois prochain, c’est sur la Croisette que Mélanie Georgiades, de son vrai nom, va faire son grand retour. Au cours d’une séance spéciale du Festival de Cannes sera présenté Salam, un film documentaire consacré à l’artiste, coécrit et coréalisé par Diam’s, Houda Benyamina et Anne Cissé.

Dans un communiqué, la plateforme BrutX, sur laquelle sera diffusé le documentaire, en expose le contenu. « Mélanie Diam’s revient à travers un film documentaire puissant et bouleversant, où elle se raconte à cœur ouvert. Pour la première fois face caméra, elle se confie sur la gloire, la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l’islam. Elle nous entraîne sur les traces de Diam’s et révèle dans ce récit intime et pudique les secrets de son histoire ».

« Salam montre ainsi les difficultés d’exister dans le regard des autres, du public, et aborde la problématique de la santé mentale chez une grande artiste française et le choix délicat de changer de vie », indique également le communiqué.

Une dernière apparition à la télé il y a sept ans

Plus tôt ce vendredi, l’émission Boomerang de France Inter, animée par Augustin Trapenard, laissait entendre qu’une surprise était attendue pour la 75e édition du festival. « On murmure que de nouveaux films pourraient être ajoutés à la sélection officielle de Cannes 2022, avec, peut-être, un documentaire inédit signé par la reine de toutes les reines, le diamant de tous les diamants, la rappeuse Diam’s en personne », apprenait-on déjà.

Sa dernière apparition dans un média français date de 2015. A l’époque, elle avait accepté de répondre aux questions du journaliste Thierry Demaizière de Sept à huit sur TF1 à l’occasion de la sortie de son livre Moi, Mélanie, française et musulmane. « J’étais vulgaire, il ne faut pas l’oublier, j’ai dit des choses qu’aujourd’hui, non… Je ne suis plus cette femme-là. Je ne suis plus en colère. Ce n’est plus la guerre dans ma tête », avait-elle notamment confié à propos de son changement de vie.