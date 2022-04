29 avril 2022

Ilona Smet partage une nouvelle photo de son ventre arrondi

Ilona Smet a annoncé en février sa grossesse, attendant son premier enfant avec son amour de lycée Kamran Ahmed. Et, à en croire le cliché posté par la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, l’accouchement devrait être pour bientôt, tant son ventre est arrondi !

« Une semaine de bonheur », a écrit sur Instagram la mannequin, en vacances au Lily of the Valley Hotel, près de Saint-Tropez.

Une photo bien entendu adorée par sa famille, que ce soit sa tante Laura Smet, son père David, ou sa mère Estelle !

James Corden arrête le « Late Late Show »

C’est une page qui se tourne pour les gens qui se couchent tard, ou qui regardent en replay : James Corden quittera le Late Late Show, qu’il aura présenté huit ans et demi durant, en 2023.

Le successeur de James Ferguson a révélé la nouvelle au public, ce jeudi. « J’ai signé pour un an de plus, et ce sera ma dernière année à animer The Late Late Show. Quand j’ai commencé, ça ne devait être qu’un simple voyage, une aventure. Je n’ai jamais vu ça comme ma destination finale (…) Je pense vraiment que dans un an, ce sera le bon moment pour passer à autre chose et voir ce qu’il y a d’autre… Nous sommes tous déterminés à faire de cette année la meilleure que nous ayons jamais eue. Nous allons finir en grande pompe », a-t-il révélé, comme le relaye Deadline.