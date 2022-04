28 avril 2022

Alizée souhaite un joyeux anniversaire à sa fille Annily

Annily, la fille d’Alizée et Jérémy Chatelain, a 17 ans, et pour la chanteuse, c’est forcément, une journée qui suscite la nostalgie. Sur Instagram, l’artiste a posté une série de photos de l’aînée de ses deux enfants, au fil des années.

« 17 ans mon amour de ma vie ? Le temps passe beaucoup trop vite ? Je t’aime plus que tout. Joyeux anniversaire ma fille », a-t-elle écrit en légende.

L’interprète de Moi, Lolita a une autre fille, Maggy, née de sa relation avec le danseur Grégoire Lyonnet.

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert prennent du bon temps en amoureux à Malibu

Il fait beau à Malibu et Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont bien l’intention d’en profiter. La veuve de Johnny Hallyday a partagé sur Instagram une vidéo où on la voit se promener sur la plage, alors que le soleil se couche au loin. En bande-son, le couple a choisi le titre Loving Arms, d’Elvis Presley, pour cette sortie très romantique, lors de laquelle ils avaient aussi emmené Cheyenne, la chienne du Taulier !

« Golden Hour », a écrit Laeticia Hallyday en légende de la vidéo.