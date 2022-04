28 avril 2022

Andrew Garfield fait une pause dans sa carrière

Andrew Garfield a décidé de prendre de longues vacances ! L’acteur, qui a eu une année bien remplie avec trois films et une série télé, souhaite souffler un peu.

« Je suis vraiment très heureux et impatient d’être au calme, immobile, et de prendre du temps pour simplement vivre. C’est très important en ce moment, surtout après tant de travail, être autant dans le monde, et donner beaucoup d’énergie aux choses qui me passionnent. J’ai besoin de remplir à nouveau ce puits afin de pouvoir reprendre avec authenticité », a-t-il révélé à People.

Après avoir notamment été à l’affiche de Dans les yeux de Tammy Faye, Tick, Tick… Boom !, et la série Under the Banner of Heaven, on peut comprendre que le comédien ait besoin de souffler !

Léna Situations face aux cornichons californiens

Kris Jenner dévoile qui est sa fille favorite

Kris Jenner a révélé sur Twitter que Kim Kardashian était sa fille préférée ! « J’aime le plus ma fille Kim ! C’est juste la plus mignonne et la plus gentille ! », a-t-elle posté… ou en tout cas la personne en charge de son compte. La principale intéressée a déclaré rougir de plaisir… mais ses autres enfants ont été un peu plus courroucés !

« Tu as mal écrit Khloé », lui a ainsi répondu Khloé Kardashian. Sa fille Kylie Jenner a, quant à elle, affirmé que le compte de sa mère a « évidemment » été « piraté ».