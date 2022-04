Kim Kardashian et Bonehead sont dans le Fil des Stars

27 avril 2022

Ne-Yo et son ex-femme Crystal se sont remariés 2 ans après leur divorce

Ne-Yo et son ex-femme Crystal Renay se sont dit « oui » pour la seconde fois.

Le chanteur de So Sick, âgé de 42 ans, et l’ancienne star de téléréalité, âgée de 36 ans, s’étaient brièvement séparés, avant de découvrir à nouveau qu’ils étaient faits l’un pour l’autre.

Selon Page Six, la cérémonie et la fête du mariage se sont tenues sur le toit du nouveau complexe Resorts World, à Las Vegas, dans une ambiance très musicale. Les invités étaient nombreux et célèbres. Le dresscode était le rouge et l’orangé, sauf pour la mariée, en robe à volants et ruché blanche et pour le marié, un smoking. Les enfants du couple étaient aussi sur leur 31, en smoking. Des milliers de roses et de pétales menaient à l’intérieur du lieu, où se trouvait le dancefloor, qui a été animé jusqu’au petit matin, si l’on en croit les vidéos diffusées par TMZ.

Kim K. refusait que Blac Chyna soit sur le tournage de L’incroyable famille Kardashian

Atteint d’un cancer, Bonehead, le guitariste d’Oasis, annonce qu’il fait une pause dans sa carrière

Paul « Bonehead » Arthurs doit interrompre provisoirement sa carrière pour raison de santé. Le guitariste, présent depuis le début d’Oasis, a annoncé dans un tweet, mardi, qu’il avait développé un cancer des amygdales. Très sobrement, il a tenu à rassurer ses fans, en précisant que la tumeur était traitable. « Je vais faire une pause dans ma carrière pendant un certain temps. On m’a diagnostiqué un cancer des amygdales, mais la bonne nouvelle est qu’il est guérissable et que je vais commencer un nouveau traitement », a-t-il écrit.

Le musicien a assuré qu’il donnerait régulièrement des nouvelles de l’avancée du traitement. Il a aussi ajouté qu’il était « dégoûté » de manquer certains concerts qu’il devait donner avec son ancien camarade d’Oasis, le chanteur Liam Gallagher. Ils devaient jouer ensemble au festival anglais de Knebworth, le 4 juin. Bonehead (« tête d’os », que l’on traduirait en français par « crâne d’œuf » parce qu’il a été prématurément chauve), est âgé de 56 ans.