Ses fans étaient dans l’attente de ses nouvelles. La semaine dernière, on apprenait que Daniel Lévi, visage emblématique de la comédie musicale Les Dix Commandements pour avoir incarné le rôle de Moïse, avait été « hospitalisé et opéré en urgence le mercredi 16 avril [sic] à Marseille après quelques complications » selon un communiqué publié sur son compte Instagram. « Rassurez-vous, il est depuis rentré à la maison et sera en convalescence pendant quelques mois pour revenir avec l’aide de Dieu encore plus fort », est-il écrit.

Dans un message posté sur ce même réseau social, sa femme Sandrine a tenu à remercier le public pour sa bienveillance et son soutien, et en a profité pour donner quelques nouvelles rassurantes du chanteur. « Daniel se remet peu à peu. On avance pour le meilleur et tout est pour le bien », indique-t-elle.

Un cancer du côlon révélé en 2019

Dans le premier communiqué, on apprend que certaines dates de sa tournée, prévues pour début septembre, sont reportées. Le chanteur ne pourra pas non plus se produire au théâtre Mogador à Paris au mois de mai et une nouvelle date sera annoncée dans les prochaines semaines. « Nous nous retrouvons très vite pour partager de magnifiques moments », promet le communiqué.

Il y a trois ans, Daniel Lévi révélait qu’il était atteint d’un cancer du côlon. Peu bavard sur le sujet, le chanteur avait toutefois accepté d’en parler à Gala au mois de février dernier. « Je me suis soigné, je me soigne. La maladie est stable. J’arrête la chimio qui m’a fatigué. Je vais attaquer un protocole d’immunothérapie pour booster mon système immunitaire. Et je cible les trucs qui ne vont pas. Les poumons. C’est pour ça que je tousse un peu », avait-il déclaré.