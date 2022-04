Happy birthday ! Ce samedi 23 avril marque la date du quatrième anniversaire du prince Louis. À cette occasion, le duc et la duchesse de Cambridge William et Kate ont publié quatre photographies de leur plus jeune enfant sur leurs réseaux sociaux. On y voit le benjamin de la fratrie souriant, tenant une balle de cricket et courant le long d’une plage. Il est habillé d’un short vert, d’une chemise à carreaux et d’un pull gris orné d’étoiles.

Les photographies de Louis ont été prises par Kate à Norfolk, dans l’est de l’Angleterre. C’est dans cette région que se trouve le domaine d’Anmer Hall, la maison de campagne dans laquelle la famille s’était réfugiée pendant la période du confinement au Royaume-Uni.

L’an dernier, le duc et la duchesse de Cambridge avaient publié une photo de Louis sur son vélo, en route pour son premier jour d’école maternelle, pour marquer son troisième anniversaire.

Louis est en cinquième position dans l’ordre de succession au trône, derrière son grand-père Charles, son père William et ses frères et sœurs George et Charlotte. Son frère aura neuf ans en juillet, tandis que la princesse Charlotte aura sept ans dans quelques semaines.