Harry est arrivé vendredi à la ville de La Haye accompagné de sa femme Meghan, pour leur première apparition publique depuis leur décision de se mettre en retrait de la famille royale il y a deux ans et demi.

«On ne soulignera jamais assez votre courage et votre choix de venir et d'être ici», a déclaré le prince à l'équipe ukrainienne depuis une scène en forme de boomerang.

L'équipe a raconté la veille au prince être venue «sur cette scène mondiale, pas simplement pour montrer notre force mais pour dire notre vérité», a relaté Harry.

Présente sur scène, Meghan a également exprimé son soutien à l'équipe ukrainienne. «Slava Ukraini!» (Gloire à l'Ukraine!) a-t-elle lancé.

Plus de 500 participants

Présent également, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a lui aussi exprimé son soutien à l'équipe ukrainienne en ouvrant la cérémonie, qui a été ovationnée par le public.

Plus de 500 participants venant de plus de 16 nations participent à l'événement, qui a été reporté deux fois en raison de la pandémie de Covid-19, et qui doit s'achever le 22 avril.

Des représentants ukrainiens

Dix-neuf personnes représenteront l'Ukraine, envahie par la Russie depuis le 24 février, mais l'équipe a déploré la mort d'au moins quatre anciens participants et membres de l'équipe, ainsi que l'absence d'une participante, selon ses membres emprisonnée à Marioupol.

Créés par Harry, qui a servi dans l'armée britannique en Afghanistan, les Invictus Games sont un événement sportif international pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés.