Ce jeudi, Coline Berry-Rojtman a été condamnée pour diffamation envers son ex-belle-mère, la chanteuse Jeane Manson. Il y a un an, la fille aînée de Richard Berry accusait ce dernier de violences sexuelles dans un article du Monde, dans lequel elle évoquait ce qu’elle aurait subi lorsqu’elle était mineure dans les années 1980 au domicile de son père, qui vivait alors avec Jeane Manson, accusée d’avoir participé à ces agressions.

Au lendemain de sa condamnation, Coline Berry-Rojtman a décidé de prendre la parole dans une story postée sur son compte Instagram. « 27.000 euros. Voilà la sanction pour avoir osé dénoncer ce que j’ai subi dans ma chair. […] Pendant plus de dix heures, j’ai subi les calomnies du clan organisé autour de mon père pour tenter de discréditer ma personne, ma mère et la famille que j’ai construite », a-t-elle écrit.

Le tribunal d’Aurillac l’a condamnée à 2.000 euros d’amende pour diffamation à la suite de cet article et pour son intervention dans l’émission Le Live BFM. Elle a également été condamnée à verser 20.000 euros de dommages-intérêts à son ancienne belle-mère, ainsi que 5.000 euros pour les frais de justice.

Coline Berry-Rojtman évoque « un guet-apens organisé »

« Rien ne nous a été épargné : mythomanie, alcoolisme, folie, même antisémitisme. Tout était bon pour tenter de me faire taire, pour me faire passer pour quelqu’un qui ne sait pas ce qu’il dit et faire pression sur une enquête pénale en cours à Paris » poursuit-elle.

Il y a quelques jours, l’accusatrice avait été giflée par l’actuelle compagne de Richard Berry, Pascale Louange. Un épisode auquel Coline Berry-Rojtman semble faire référence dans la suite de son message. « Il a même été décidé dans la soirée de me frapper, dans un guet-apens organisé, pour être sûr de m’intimider encore, et physiquement cette fois, témoigne-t-elle. Le tout dans un déni absolu des règles. Ces méthodes sont abjectes. La maltraitance judiciaire succède à la maltraitance physique ».

Assurant que le combat continue et qu’elle ira « jusqu’au bout », Coline Berry-Rojtman conclut son message en promettant qu’elle se battra pour elle, sa famille « et toutes les autres victimes que l’on continue de vouloir faire taire ».