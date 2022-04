Orlando Bloom s’est rendu en Moldavie pour rencontrer des réfugiés ukrainiens. Le pays qui partage une frontière avec l’Ukraine a d’ores et déjà accueilli plus de 300.000 personnes ayant fui le pays face à l’invasion russe. Durant sa visite, l’acteur, également ambassadeur pour l’UNICEF depuis plus d’une décennie, a pu constater le désœuvrement dans lequel se trouvent de nombreuses familles et cette expérience l’a profondément bouleversé.

« J’ai vu des mères arriver à la frontière en état de choc et épuisées après un long et éprouvant périple pour échapper aux bombes et aux tirs d’obus. J’ai vu des familles qui sont parties dans une telle précipitation que leurs biens ont été réduits aux vêtements qu’ils portent. J’ai vu des enfants tenir leur ours en peluche préféré sans savoir ce qui les attendait », a écrit la star du Pirate des Caraïbes dans un article publié par People.

Inimaginable

« En tant que père, je ferais n’importe quoi pour protéger mes enfants. Alors je ne peux même pas me représenter les décisions bouleversantes que ces mères ont été forcées de faire », a poursuivi Orlando Bloom, avant d’expliquer que des centaines de réfugiés continuaient à arriver chaque jour à la frontière située à Palanca.

« Maintenant que je suis rentré chez moi, je ne peux pas m’arrêter de penser aux familles que j’ai rencontrées et à tout ce qu’elles ont laissé derrière elles », a conclu la star, non sans révérer la générosité des Moldaves qui font preuve de solidarité en venant en aide aux réfugiés.