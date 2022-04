15 avril 2022

Cindy Crawford se détend au spa ce week-end

C’est le week-end de Pâques, et ce break de trois jours est bien mérité ! Cindy Crawford le prouve, en allant se ressourcer au spa. « Ne pas déranger », a écrit la top-modèle sur Instagram, en légende d’une photo d’elle, au calme, en peignoir, un masque sur le visage, et assise sur le rebord d’une baignoire.

Un moment détente qui fait envie !

Camila Cabello se photographie toute nue dans son bain

Camila Cabello a choisi l’option caliente pour faire la promotion de son nouvel album, Familia ! La star a en effet posé totalement nue dans son bain… mais tout de même recouverte pudiquement de bain moussant. « Familia est disponible », a-t-elle écrit en légende du cliché publié sur Instagram.

Il s’agit du troisième album de la chanteuse, et son premier depuis sa rupture d’avec Shawn Mendes. L’album a été écrit entre 2020 et 2021, durant la pandémie de coronavirus. On y retrouve notamment Ed Sheeran en invité spécial.