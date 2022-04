« Cette femme veut pousser Will à demander le divorce. » Sur les réseaux sociaux, les réactions sont nombreuses en réaction à des publications selon lesquelles Jada Pinkett Smith aurait révélé dans une interview qu’elle n’a « jamais voulu épouser Will Smith ». Si ces messages sont particulièrement viraux, ils ne contiennent aucun lien vers « l’interview » en question.

Le post Facebook en question ne précise pas que les propos tenus par Jada Pinkett datent de 2018 et que ceux-ci ne sont pas liés directement à sa relation avec Will Smith. - Capture d'écran

Dans les publications, le texte est souvent accompagné d’une photo sur laquelle on peut voir Will Smith et Jada Pinkett poser à Los Angeles au Dolby Theatre, avant la cérémonie des Oscars, le 27 mars. Lors de la cérémonie, le comédien américain avait giflé Chris Rock sur scène après une blague du présentateur à propos du crâne rasé de Jada Pinkett, laquelle avait déjà, par le passé, évoqué publiquement son alopécie (perte de cheveux). Depuis, Will Smith a été interdit de toute cérémonie organisée par l'Académie des Oscars pendant dix ans.

FAKE OFF

L’interview en question est un extrait de l’émission Red Table Talk, animée notamment par Jada Pinkett et diffusée sur Facebook Watch en 2018, comme l’a relevé le New York Post. Contrairement à ce que les publications virales le laissent supposer, notamment grâce à la photo d’illustrationrécente, il n’existe aucun lien entre la dernière cérémonie des Oscars fin mars et les propos de Jada Pinkett, qu’elle tenus en 2018, donc.

Les publications virales détournent toutefois en grande partie les propos de l’actrice. Lors de Red Table Talk, Jada Pinkett évoque les conditions particulières dans lesquelles elle s’est mariée avec Will Smith en 1997 : « J’avais tant de pression sur les épaules. J’étais une jeune actrice [elle avait 26 ans], j’étais enceinte et je ne savais pas quoi faire. » Will Smith était d’ailleurs présent lors de cette discussion. « Nous nous sommes mariés seulement parce que Gammy [Adrienne Banfield-Norris, la mère de Jada Pinkett] pleurait », plaisante-t-il lorsque son épouse a abordé le sujet de leur mariage.

Par ailleurs, Jada Pinkett ne dit pas qu’elle n’a « jamais voulu épouser Will Smith ». Elle affirme qu’elle n’avait « jamais voulu se marier » tout court. Et de préciser qu’elle n’a « jamais adhéré à l’idée de mariage ».

Selon les publicaions virales, Jada Pinkett « ajoute même que c’était un mariage "horrible" et "avoir pleuré dans l’allée" ». En réalité, si l’épouse de Will Smith a bien affirmé « avoir pleuré dans l’allée » lors de son mariage, c’était à cause des conditions particulières dans lesquelles celui-ci a eu lieu, et non à cause de sa relation avec le comédien américain.