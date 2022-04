8 avril 2022

L’un des suspects dans le kidnapping des chiens de Lady Gaga a été libéré… par erreur !

Voilà une nouvelle qui doit déplaire à Lady Gaga. D’après NBC, l’un des trois hommes soupçonnés d’avoir enlevé les chiens de la star et d’avoir tiré sur son dog-sitter a été… libéré par erreur ! Une erreur administrative a apparemment permis au suspect de 18 ans de sortir libre de son audience avec un juge.

« L’enquête se poursuit et le LASD Major Crimes Bureau travaille activement à la remise en détention de M. Jackson », a précisé le bureau du shérif du comté de Los Angeles. C’est déjà ça !

Amel Bent a accouché

Britney Spears prend du bon temps loin des paparazzi

Nouvelle semaine, nouvelles photos au paradis pour Britney Spears. La star, qui enchaîne les séjours de rêve depuis qu’elle a été libérée de sa tutelle l’année dernière, est, cette fois, dans un lieu non identifié mais ensoleillé, où elle prend du bon temps avec son fiancé Sam Asghari. Et apparemment c’est à son avocat, Mathew Rosengart, qu’elle doit d’avoir découvert cet endroit isolé des photographes.

« Mathew, mon avocat, a eu la gentillesse de me faire découvrir les endroits les plus magiques de ma vie !!! Croyez-moi, je reconnais la beauté de l’endroit où je me trouve et je suis très reconnaissante (…) L’acceptation et la liberté sont les facteurs-clés de ma vie en ce moment, ainsi que l’amour de cet homme délicieux que j’aime tant », a-t-elle posté sur Instagram.

