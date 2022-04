6 avril 2022

Eiza González s’est embrouillée avec Michael Bay sur le tournage d'« Ambulance »

Eiza Gonzalez a confié à ScreenRant que le tournage d’"Ambulance", de Michael Bay, n’avait pas été de tout repos. Tellement qu’elle s’était disputée avec le cinéaste !

« La dispute était à propos de quelque chose que j’ai fait. J’étais frustrée, parce que, voyez-vous, je ressentais beaucoup de pression sur le fait d’incarner une ambulancière qui avait l’air réelle, dans le monde dans lequel on vit. Les soignants sont en première ligne et dédient leur vie entière, depuis toujours, évidemment, mais maintenant encore plus qu’avant. Ce qu’ils apportent à notre société est évident. Et donc je ne voulais pas faire une version cartoon de ce qu’ils sont », a-t-elle expliqué à la publication.

« Je voulais vraiment améliorer les choses et faire quelque chose dont je serais fière. Donc j’étais très ouverte sur ce que je pensais qui n’était pas bon. Et il me disait "Laisse-moi faire, fais-moi confiance". Donc on s’engueulait beaucoup. Mais ça fait partie du processus créatif », ajoute-t-elle.

The Weeknd pourrait remplacer Kanye West à Coachella

The Weeknd va-t-il remplacer Kanye West à Coachella ? Alors que le rappeur a annulé sa venue au plus gros festival de Californie, nombreux sont les artistes en lice pour se produire à sa place, et il semble que les organisateurs lorgnent sur l’interprète de "After Hours", qui a trusté tous les charts cette année, avec son nouvel album, et une tournée des stades.

Selon des sources de TMZ, Coachella espérerait qu’il interprète au moins quelques chansons aux côtés de Swedish House Mafia, ou en solo. Rien n’a pour l’instant été annoncé.