Pistol, la série de Danny Boyle consacrée aux Sex Pistols débarque le 31 mai prochain sur Disney+. Adaptée des mémoires du guitariste Steve Jones intitulées Lonely Boy : Tales from a Sex Pistol, cette série reviendra donc sur l’ascension du célèbre groupe de punk britannique.

« Pistol est une mini-série de six épisodes à propos de la révolution du rock’n’roll. La tempête furieuse et déchaînée au centre de cette révolution s’appelle Sex Pistols – et au centre de cette série se trouve le guitariste et membre fondateur des Sex Pistols, Steve Jones », a annoncé la plateforme dans un communiqué relayé par le NME.

No future

« La trajectoire hilarante, touchante et parfois à briser le cœur de Steve Jones nous guide à travers le récit kaléidoscopique de trois des années les plus épiques, chaotiques et éclaboussées de mucus de l’histoire de la musique », poursuit le communiqué. « C’est l’histoire d’une bande de gamins boutonneux, bruyants et sans futur de la classe populaire qui frappent un système ennuyeux et corrompu en plein cœur, menaçant de provoquer la chute du gouvernement et de changer la musique et la culture à jamais. »

La réalisation de Pistol a donc été confiée à Danny Boyle tandis que l’écriture est revenue à Craig Pearce a qui l’on doit les scénarios des grands films de Baz Luhrmann que sont Romeo + Juliette, Moulin Rouge et Gatsby le Magnifique. Côté casting, le quatuor énervé est incarné par Toby Wallace (Steve Jones), Jacob Slater (Paul Cook), Anson Boon (John Lydon) et Louis Partridge (Sid Vicious).