1er avril 2022

Stéphane Bern accueille le prince Albert sur la rénovation d’un château

Stéphane Bern a fait visiter le chantier de la rénovation du château de Haut-Buisson à Cherré-Au au Prince Albert II. Une visite qui a une importance familiale et historique pour le prince, car comme le rappelle Stéphane Bern sur Instagram, c’est là que « vécut la princesse Alice de Monaco ».

Situé dans les Pays-de-la-Loire, le château est un « site emblématique de la mission Bern 2021 ».

Joe Exotic demande le divorce

Joe Exotic a demandé le divorce de Dillon Passage, son mari. D’après TMZ, le roi déchu des félins aurait déposé ses documents depuis la prison. Pour lui, leur mariage est « irrémédiablement rompu ».

Dillon Passage avait révélé l’an dernier qu’ils étaient séparés depuis plus d’un an, et qu’il vivait avec quelqu’un d’autre. Joe Exotic réclame une pension alimentaire, et veut abandonner le nom de son mari. Il redeviendrait ainsi Joseph Allen Maldonado.