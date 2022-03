28 mars 2022

Rachel Zegler est venue aux Oscars avec son petit-ami

Rachel Zegler avait déclaré qu’elle regarderait les Oscars en pyjama dans le canapé avec son compagnon, n’ayant pas été invitée. Et en fait, c’est au Dolby Theatre de Los Angeles, où se tenait la cérémonie, et au bras de celui qui partage sa vie, qu’elle a passé ce grand moment dans la carrière d’une actrice.

La star de West Side Story était adorable dans sa robe Dior Couture et Josh Andres Rivera avait l’air très fier d’être son cavalier, ainsi que le note Just Jared. Comme dans Blanche-Neige, conte de fées dont elle sera la prochaine princesse Disney, tout est bien qui finit bien !

Hans Zimmer a accueilli son Oscar en peignoir de bain

Hans Zimmer a décroché l’Oscar de la Meilleure musique de film pour Dune et ce n’est pas en costard et nœud pap qu’il a accueilli son trophée. Pour recevoir la deuxième statuette de sa carrière, le compositeur était… en peignoir de bain !

Comme il l’a expliqué sur Twitter une reproduction du prix à la main, il se trouvait à Amsterdam et il était 2h du matin lorsque sa victoire a été annoncée. « Ma fille Zoë m’a réveillé pour me dire d’aller au bar de l’hôtel. Wow ! », a-t-il partagé, avant de remercier l’Académie et « plus important, tous les musiciens de Dune et notre chef Denis Villeneuve », le réalisateur reparti quant à lui bredouille.